Сябитова сообщила, что Ивлеева участвовала в проекте Сердце Ивлеевой из мести

По словам Розы Сябитовой, причиной участия блогерши в реалити "Сердце Ивлеевой" стала банальная месть.

Телесваха утверждает, что именно по этой причине Настя Ивлеева и не смогла найти свою любовь.

Ведущая отметила, что наказать бывшего у Анастасии получилось, а подобрать пару она себе и не могла при таком отношении.

Сябитова отметила, что новый сезон проекта "Сердце Клавы" отличается от прошлого, так как Клава Кока действительно пришла найти свою любовь.