Сябитова сообщила, что Ивлеева участвовала в проекте Сердце Ивлеевой из мести

14:02 2023-08-30

Ведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова пролила свет на причину участия Насти Ивлеевой в реалити-шоу "Сердце Ивлеевой".

По словам Розы Сябитовой, причиной участия блогерши в реалити "Сердце Ивлеевой" стала банальная месть.

Телесваха утверждает, что именно по этой причине Настя Ивлеева и не смогла найти свою любовь.

Ведущая отметила, что наказать бывшего у Анастасии получилось, а подобрать пару она себе и не могла при таком отношении.

Сябитова отметила, что новый сезон проекта "Сердце Клавы" отличается от прошлого, так как Клава Кока действительно пришла найти свою любовь.

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