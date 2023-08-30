Айза сбила байкера на Бали, находясь за рулем автомобиля

Айза сообщила, что в аварию на Бали попала впервые.

Бизнесвумен ехала на авто к детям в школу по узкой дороге. Навстречу ей двигался транспорт.

Бывшая супруга Гуфа посмотрела в зеркала и сдала назад, не заметив человека на байке.

После этого звезда Сети услышала громкий хруст. Оглянувшись, блогер увидела, что сбила красавца.

Симпатичный парень не удержался, став материться на русском языке. Молодой человек думал, что за рулем авто мужчина, став оскорблять водителя.

Айза принесла извинения за случившееся. Когда молодой человек увидел красивую молодую женщину, тоже поспешил извиниться за грубые слова.