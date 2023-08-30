Галкин прокомментировал новость об отмене своего выступления в Таллине

Не так давно было объявлено, что концерт Максима Галкина в Эстонии, намеченный на 15 сентября текущего года, не состоится.

Мероприятие должно было проходить на площадке Alexela в Таллине.

Пародист записал видеообращение к тем, кто рад отмене его выступления в Прибалтике.

В запрещенной сегодня в РФ соцсети он написал, что прочитал о том, что никому не нужен, и другие злорадства. Артист отметил, что польщен всеобщим вниманием к его скромной персоне.