Солист Чай вдвоем Клявер сообщил о том, почему его мать не хочет переезжать из Питера к нему в Москву

14:50 2023-08-30

Денис Клявер сообщил, что его мать Ирина Викторовна не хочет переезжать к нему в Москву, так как всю жизнь провела в Санкт-Петербурге.

Денис Клявер сообщил, что солидный возраст не мешает его родительнице вести активный образ жизни.

Вокалист группы "Чай вдвоем" охарактеризовал маму как независимого и деликатного человека, который задумывается о том, чтобы не принести неудобства даже своим близким.

Музыкант отметил, что в свои 73 года Ирина Викторовна выглядит отлично и не думает скучать.

Близкая родственница всегда в движении. Известный сын женщины признался, что недавно подарил ей новый авто.

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