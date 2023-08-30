Солист Чай вдвоем Клявер сообщил о том, почему его мать не хочет переезжать из Питера к нему в Москву

Денис Клявер сообщил, что солидный возраст не мешает его родительнице вести активный образ жизни.
Вокалист группы "Чай вдвоем" охарактеризовал маму как независимого и деликатного человека, который задумывается о том, чтобы не принести неудобства даже своим близким.
Музыкант отметил, что в свои 73 года Ирина Викторовна выглядит отлично и не думает скучать.
Близкая родственница всегда в движении. Известный сын женщины признался, что недавно подарил ей новый авто.
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