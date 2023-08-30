Немоляева назвала размер своей пенсии в рамках кинофестиваля Волгоградский факел

Общаясь с корреспондентами известного издания "АиФ", Светлана Немоляева сообщила, какую пенсию получает.
Актриса сообщила, что кроме основного пособия получает надбавку в размере 30 000 российских рублей, имея статус народной артистки.
Светлана Владимировна не скрывает, что раньше многие актеры не могли свести концы с концами, но в настоящее время ситуация улучшилась.
Немоляева отметила, что все артисты-москвичи "со званиями" получают такие выплаты.
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