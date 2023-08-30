Седокова продемонстрировала, как изменилось ее тело после отказа от спиртного

Сначала экс-солистка группы "ВИА Гра" выложила фотографии, которые сделала 2 месяца назад, когда еще пила алкоголь.
А после поделилась кадрами, сделанными в настоящее время.
Сначала экс-солистка группы "ВИА Гра" выложила фотографии, которые сделала 2 месяца назад, когда еще пила алкоголь.
А после поделилась кадрами, сделанными в настоящее время.
Анна отметила, что результат на лицо. Певица сообщила, что "оттолкнулась от дна" и больше себе "туда" возвращаться не позволит.
Результаты похудения знаменитости действительно впечатляют.
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