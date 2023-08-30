Клава Кока свое расставание с Димой Гордеем объяснила тем, что не любила его

О том, что Клава Кока и Дима Гордей больше не пара стало известно в августе 2021 года после поста блогера в запрещенной сегодня в РФ соцсети.

Экс-бойфренд певицы рассказал, что они встречались на протяжении 2 лет.

Кока призналась, что ей не понравилось, что Гордей раскрыл подробности их отношений, приняв подобное поведение за предательство.

Клава оценила тот факт, что Дима ее долго добивался, готов был на поступки ради того, чтобы она была рядом, но отсутствие чувств с ее стороны привело к расставанию.