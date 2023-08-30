Клава Кока свое расставание с Димой Гордеем объяснила тем, что не любила его

16:14 2023-08-30

Клава Кока не стала скрывать, что от Димы Гордея уходила и снова возвращалась к нему несколько раз. Отсутствие "химии" между молодыми людьми стало причиной окончательного разрыва.

О том, что Клава Кока и Дима Гордей больше не пара стало известно в августе 2021 года после поста блогера в запрещенной сегодня в РФ соцсети.

Экс-бойфренд певицы рассказал, что они встречались на протяжении 2 лет.

Кока призналась, что ей не понравилось, что Гордей раскрыл подробности их отношений, приняв подобное поведение за предательство.

Клава оценила тот факт, что Дима ее долго добивался, готов был на поступки ради того, чтобы она была рядом, но отсутствие чувств с ее стороны привело к расставанию.

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