Десять интересных фактов из жизни Венсана Касселя, о которых не все слышали

16:23 2023-08-30

Венсан Кассель - успешный французский актер, тем не менее, чаще его вспоминают не как кинозвезду, а как мужа блистательной Моники Белуччи.

Осенью этого года Венсану Касселю исполнится 57 лет, актер в отличной форме и у него молодая жена. Но обо всем по порядку.

Сын знаменитости:

Не все знают, что во Франции отец Венсана, урожденного Крошона, был настоящей звездой. Жана-Пьера Касселя в свое время называли французским Фредом Астером, он работал с такими мировыми величинами, как Бриджит Бардо, Катрин Денев.

В 1972 году отец Венсана снялся в "Скромном обаянии буржуазии".

Чуть не стал клоуном:

В детстве Венсан хотел быть клоуном, ходил в цирковую школу, но бросил.

Диплом акробата у него есть и даже в цирках работал несколько лет. Позже актеру довелось поработать в уличных шоу.

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    Псевдоним отца:

    Приехав в США после уличных шоу, Венсан Крошон пытался сделать большую карьеру, для этого одолжил псевдоним отца и стал Касселем.

    В тот раз удача от него отвернулась и актер вернулся во Францию снова в уличные актеры, где стал играть "живых статуй".

    Русский криминальный авторитет:

    В 35 Кассель снова попытался покорить Голливуд и получил роль русского криминального авторитета ("Именинница"). Сыграл убедительно и позже снова получил похожую роль ("Порок на экспорт").

    Между прочим, после таких ролей актер хорошо освоил нецензурную русскую лексику.

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    Моника Белуччи:

    Сначала они здорово не понравились друг другу, оказавшись на одной съемочной площадке. Влюбился в свою супругу Кассель уже позже, когда случайно увидел ее со спины в ночном клубе.

    Предложение делал много раз, но безуспешно. Она согласилась, когда Венсан попал в аварию.

    И даже потом их брак наполовину оставался гостевым, супруги часто жили в разных странах, хотя и обзавелись двумя дочками. Через 14 лет супружества они расстались.

    Необратимость:

    В этом фильме Кассель снялся не без стараний Моники.

    Когда режиссер Гаспар Ноэ в 5 утра в ночном клубе предложил актеру сняться в интимной сцене со своей женой Моникой и сделать все "по-настоящему" перед камерой, Венсан отреагировал резко негативно и отказался.

    Узнав про это предложение, Моника позвала Ноэ на совместный ужин, где все трое пришли к согласию.

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    Капоэйра и ограбление:

    Кассель с юных лет серьезно увлекался боевым бразильским танцем капоэйра, поэтому всегда ходил без охраны.

    Однако в 2009 году это не помогло ему избежать ограбления. Из парижской квартиры воры вынесли 100 тыс. евро.

    Плюс 20 кг ради роли:

    Ради роли в фильме "Враг государства №1" Кассель поправился на 20 кг.

    Потом, после окончания работы, он успешно вернул свою стройную форму.

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    Единственная награда:

    В актерском таланте Венсана Касселя мало у кого есть сомнения, однако за долгую актерскую карьеру достойную награду он получил всего раз.

    В 2009 году это была статуэтка "Сезара" за Жака Мэрина ("Враг №1").

    Новая жена моложе на 31 год:

    Новой избранницей после Моники стала модель Тина Кунаки, моложе Венсана на 31 год.

    В браке родилась дочь, но судя по сообщениям в прессе, весной этого года пара рассталась.

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