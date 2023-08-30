Слава пожаловалась, что ее адвоката Сенину травят из-за ситуации с Хайдаровым

16:27 2023-08-30

Елена Сенина и ее "звездная" клиентка Слава.

Елена Сенина и ее "звездная" клиентка Слава.

Певица Слава возмущена тем фактом, что почетного адвоката РФ Елену Сенину россияне называют неудачницей из-за ситуации с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым.

Елена Сенина подала уже около 30 заявлений на Тимура Хайдарова в различные инстанции, продолжая активно собирать информацию по делу.

Накануне Слава возмутилась, что против ее юриста ведется информационная война.

Знаменитость утверждает, что на Сенину пишут фейки и заказные статьи, информацию о чем они проверили.

В Телеграм-каналах Елену называют "неудачницей", "адвокатишко" и пророчат ей повторение судьбы блогеров Елены Блиновской и Лерчек.

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