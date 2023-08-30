Слава пожаловалась, что ее адвоката Сенину травят из-за ситуации с Хайдаровым

Елена Сенина подала уже около 30 заявлений на Тимура Хайдарова в различные инстанции, продолжая активно собирать информацию по делу.
Накануне Слава возмутилась, что против ее юриста ведется информационная война.
Знаменитость утверждает, что на Сенину пишут фейки и заказные статьи, информацию о чем они проверили.
В Телеграм-каналах Елену называют "неудачницей", "адвокатишко" и пророчат ей повторение судьбы блогеров Елены Блиновской и Лерчек.
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