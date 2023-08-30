Дроздов сообщил, что ему не вводили наркоз во время операции

Николай Дроздов в интервью изданию mk.ru сообщил о том, как прошла его операция.
Звезда экрана заявил, что хирургическое вмешательство прошло успешно, но проходило без наркоза из-за его отказа.
86-летний Дроздов пояснил, что наркоз для возрастных пациентов очень опасен.
Николай успокоил, что ему сделали обезболивающий укол, а после 6 инъекций в кишку.
Зоолог не стал скрывать, что чувствительность не пропала, но не переживал перед операцией.
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