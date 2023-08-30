Буланова собщила, как ей живется с молодым супругом спустя 3 месяца после свадьбы

Татьяна Буланова в интервью изданию Woman.ru рассказала о 3-ех месяцах жизни после регистрации отношений с предпринимателей Валерием Рудневым.

Певица утверждает, что очень счастлива, а разница в возрасте с мужем ее совсем не заботит.

Знаменитость отметила, что после штампа в паспорте отношения между ней и избранником никак не изменились.

Она призналась, что является сторонницей института брака, отметив, что, если люди любят друг друга, то нужно жениться.