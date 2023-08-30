Спирс сообщила, что Асгари помогал ее отцу, чтобы тот был опекуном певицы как можно дольше

По словам Бритни Спирс, Сэм Асгари сотрудничал с отцом исполнительницы в тайне от нее.

Знаменитость обвиняет бывшего в том, что он передавал информацию о ней родственникам, чтобы она как можно дольше находилась под их опекой.

Спирс предполагает, что в обмен на личные сведения ее родные позволили Асгари встречаться с дочкой и получить доступ к ее деньгам.

Ранее стало известно, что знаменитая пара разводится, прожив в браке чуть больше года.