Спирс сообщила, что Асгари помогал ее отцу, чтобы тот был опекуном певицы как можно дольше

По словам Бритни Спирс, Сэм Асгари сотрудничал с отцом исполнительницы в тайне от нее.
Знаменитость обвиняет бывшего в том, что он передавал информацию о ней родственникам, чтобы она как можно дольше находилась под их опекой.
Спирс предполагает, что в обмен на личные сведения ее родные позволили Асгари встречаться с дочкой и получить доступ к ее деньгам.
Ранее стало известно, что знаменитая пара разводится, прожив в браке чуть больше года.
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