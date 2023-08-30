Узкая спальня: как сделать помещение уютным и комфортным для отдыха и жизни

Чтобы в узкой комнате сохранить площадь пола, имеет смысл поставить кровать вдоль самой длинной ее стены. Неплохим вариантом будет постель на платформе либо же с изголовьем на стене.

Если помимо спального места предполагается использование помещения и в других целях, то имеет смысл составить чертеж и распределить зоны под каждую функцию.

При выборе мебели отдавайте предпочтения легким моделям. Массивные будут скрадывать и без того небольшое пространство. Для расширения возможностей помещения также хорошо подойдут настенные шкафы и полки, которые не будут сокращать площадь пола.