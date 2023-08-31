Столетняя жительница Британии заявила, что долго живет, потому что счастлива

100-летняя жительница из дома престарелых английской деревни Лейн-Энд в графстве Бакингемшир отметила юбилей и рассказала о простых секретах долголетия, сообщает Bucks Herald.

Полин Прентис появилась на свет 12 августа 1923 года. Она работала секретарем, вела активную социальную жизнь. Прентис также всегда любила петь и танцевать, разгадывать кроссворды и читать газеты.

Замуж женщина вышла в 27 лет - за инженера-электрика. В счастливом браке она прожила 64 года. У британки большая семья: двое детей, четверо внуков, одна правнучка.

Юбилярша утверждает: чтобы прожить долгую жизнь, нужно окружать себя заботой. Еще одним секретом своего долголетия она назвала счастье.