Галкин пожаловался, что власти Казахстана отменили его выступление в своей стране

Максим Галкин сообщил, что с проведением выступлений есть большая проблема в Казахстане.
Сатирик обратил внимание, что изначально все двигалось по плану. Билеты сначала хорошо продавались, после по непонятным причинам их продажа была приостановлена, потом снова возобновилась.
Артист недоумевает по поводу каких-то "кулуарных" запретов.
Комик шутит, что его не пускают выступать в зарубежном государстве, так как он чем-то "страшен" властям.
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