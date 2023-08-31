Галкин пожаловался, что власти Казахстана отменили его выступление в своей стране

Максим Галкин сообщил, что с проведением выступлений есть большая проблема в Казахстане.

Сатирик обратил внимание, что изначально все двигалось по плану. Билеты сначала хорошо продавались, после по непонятным причинам их продажа была приостановлена, потом снова возобновилась.

Артист недоумевает по поводу каких-то "кулуарных" запретов.

Комик шутит, что его не пускают выступать в зарубежном государстве, так как он чем-то "страшен" властям.