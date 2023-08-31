Немоляева пожаловалась на унижения и обиды, которые она пережила ради славы

14:08 2023-08-31

Светлана Немоляева с внучкой-актрисой Полиной Лазаревой.

Светлана Немоляева с внучкой-актрисой Полиной Лазаревой.

Светлана Немоляева призналась, что слава ей далась путем унижений, обид, драм. Именно по этой причине свою внучку Полину, которая стала актриса, критикует знаменитая бабушка очень тактично.

Светлана Немоляева призналась, что старается быть очень чуткой по отношению к своим сыну Александру Лазареву и внучке Полине, которые стали актерами.

Светлана Николаевна объяснила свою деликатность к родным тем, что сама натерпелась обид и унижений.

Актриса сокрушается, что слава далась очень дорогой ценой.

Она призналась, что оберегает своих близких, стремясь не быть жестокой и беспощадной к ним в профессиональном плане, как другие.

По словам Немоляевой, она старается говорить больше хорошего, а критику преподносить деликатно и незаметно.

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