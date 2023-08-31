Немоляева пожаловалась на унижения и обиды, которые она пережила ради славы

Светлана Немоляева призналась, что старается быть очень чуткой по отношению к своим сыну Александру Лазареву и внучке Полине, которые стали актерами.

Светлана Николаевна объяснила свою деликатность к родным тем, что сама натерпелась обид и унижений.

Актриса сокрушается, что слава далась очень дорогой ценой.

Она призналась, что оберегает своих близких, стремясь не быть жестокой и беспощадной к ним в профессиональном плане, как другие.

По словам Немоляевой, она старается говорить больше хорошего, а критику преподносить деликатно и незаметно.