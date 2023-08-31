Волочкова шокировала откровенным образом посетителей московского ресторана

В ресторан Анастасия Волочкова явилась в длинных обтягивающих фигуру брюках и кружевном боди с вырезом на животе.
Провокационный образ звезды балета многие пользователи Сети не поняли. Нашлись и те, кто похвалил известную личность.
Фолловеры артистки убеждены, что для 47 лет у балерины очень подтянутая и стройная фигура.
Регулярные тренировки и очень строгая диета являются причинами стройности селебрити.
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