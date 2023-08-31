Девяностолетний японец в инвалидной коляске покорил гору Фудзи

90-летний японский альпинист Юитиро Миура сумел успешно покорить вершину горы Фудз, находясь в инвалидной коляске. Об этом сообщает Рамблер со ссылкой на агентство "Киодо".

Благодаря всем я сумел осуществить мечту и покорить вершину. Это было великолепно, – заявил Миура.

На последнем этапе восхождения альпинист использовал специальную инвалидную коляску, которую во время подъема с двух сторон поднимали с помощью веревок помощники японца.

Группа поднялась на вершину через 2 часа после начала восхождения. Миуру там встретили ученики международной школы Clark Memorial, где мужчина является почетным директором.

Я совершил восхождение в веселой компании, никогда этого не забуду, – отметил 90-летний японец.

По данным портала, Миура трижды поднимался на Эверест – в 2003-м, 2008-м и 2013-х годах. Он стал самым пожилым альпинистом, поднявшимся до вершины этой горы.

В 2020-м году мужчина попал в клинику со спинальной эпидуральной гематомой, где лечился примерно восемь месяцев.