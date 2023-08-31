Los Angeles Times: Третья пострадавшая обвинила вокалиста группы Backstreet Boys Ника Картера в сексуальном насилии

Потерпевшая указала в иске, что Ник Картер надругался над ней и после еще не раз склонял к интимной близости.

Речь идет о 2003 году, когда заявительнице было всего 15 лет.

Женщина пожаловалась, что солист "Backstreet Boys" заразил ее вирусом папилломы человека.

Издание Los Angeles Times информирует, что пострадавшая требует от Картера 15 000 USD в качестве возмещения морального ущерба.

Юрист вокалиста Дейл Хейс-младший называет обвинения в адрес Картера бредом. Адвокат отметил, что это одна и та же женщина, обвинявшая селебрити ранее в изнасиловании по уголовному делу в штатах Флорида и Пенсильвания.