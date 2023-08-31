Государства, где отменены концерты Галкина, названы

Недавно сообщалось, что выступление Максима Галкина не состоится в столице Эстонии.

Мероприятие должно было пройти 15 сентября текущего года в зале Alexela.

Фанатам знаменитости предложили вернуть билеты или посетить другое мероприятие за те же средства.

Также только-только Галкин жаловался, что не может организовать свои концерты в Казахстане. Власти государства настроены против появления юмориста на их земле.

В прошлом году концерт пародиста был отменен в грузинской столице, хотя билеты раскупались очень хорошо.

Естественно, что в РФ артиста также не ждут, но он и не стремится выступать в родной стране.