Индия объявила о своих планах отправить космонавтов на Луну

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна в обозримом будущем намеревается отправить пилотируемую экспедицию на Луну, сообщает МК.

Предполагается, что космический экипаж высадится в южной приполярной области спутника Земли - там, где совершил посадку луноход "Чандраян-3".

Когда именно это планируется сделать, премьер страны не уточнил.

23-го августа 2023-го года Индия стала четвертой в мире страной, чей космический аппарат сумел успешно прилуниться.