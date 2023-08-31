Индия объявила о своих планах отправить космонавтов на Луну

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна в обозримом будущем намеревается отправить пилотируемую экспедицию на Луну, сообщает МК.
Предполагается, что космический экипаж высадится в южной приполярной области спутника Земли - там, где совершил посадку луноход "Чандраян-3".
Когда именно это планируется сделать, премьер страны не уточнил.
23-го августа 2023-го года Индия стала четвертой в мире страной, чей космический аппарат сумел успешно прилуниться.
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