Штурм сообщила, что снова стала девственницей благодаря пластике

57-летняя Наталья Штурм - известная любительница пластики.

В рамках интервью журналистке Алене Жигаловой певица сообщила обо всех своих пластических операциях.

Особенно интересным оказалось вмешательство по восстановлению девственности.

Артистка уточнила, что тогда корректировала и форму ягодиц, но в клинику обратилась в большей степени за интимной пластикой.

Необходимость такой операции Наталья объяснила тем, что "в первый раз ничего не поняла".