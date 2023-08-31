Штурм сообщила, что снова стала девственницей благодаря пластике

57-летняя Наталья Штурм - известная любительница пластики.
В рамках интервью журналистке Алене Жигаловой певица сообщила обо всех своих пластических операциях.
Особенно интересным оказалось вмешательство по восстановлению девственности.
Артистка уточнила, что тогда корректировала и форму ягодиц, но в клинику обратилась в большей степени за интимной пластикой.
Необходимость такой операции Наталья объяснила тем, что "в первый раз ничего не поняла".
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__