Бузова посочувствовала Бритни Спирс, так как сама разводилась на глазах у всей страны

18:37 2023-08-31

Исполнительница Ольга Бузова запустила челлендж, чтобы поддержать свою американскую коллегу Бритни Спирс в ситуации с разводом.

Ольга Бузова неоднократно сообщала, что является поклонницей Бритни Спирс с тех пор, как была ребенком.

Узнав о расставании американской певицы с мужем Сэмом Асгари, поющая ведущая не могла не поддержать свою любимицу.

Бузова назвала Спирс настоящей, открытой, уникальной.

Мужа Бритни Ольга называет предателем.

Звезда экрана не стала скрывать, что прошла через подобное, когда были угрозы, сливы в Сеть и много других неприятных вещей.

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