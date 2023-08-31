Список знаменитостей, покинувших РФ, которых не пускают обратно, опубликован

Известно, что нельзя пересекать границу с Россией певице Наргиз Закировой, ведущему шоу "Орел и решка" Антону Птушкину.
Всего в списке 31 известная личность.
Здесь присутствуют Дмитрий Комаров, Николай Серга ("Орел и решка"), Андрей Бедняков ("Орел и решка"), Алексей Потапенко и Анастасия Каменских (Дуэт "Потап и Настя Каменских), исполнители Светлана Лобода, Дмитрий Монатик, Святослав Вакарчук, Андрей Данилко и актриса Мила Сивацкая.
Интересно, что никаких официальных комментариев относительно запрета въезжать в Россию относительно этих звезд не было.
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