Выступление Zivert в Белгороде не состоится

Одна из фанаток Юлии Zivert поинтересовалась в соцсетях, приедет ли певица в Белгород.

Продюсер артистки Богдан Леонович сообщил: "Белгород переносится".

Никаких сведений о месте, дате, времени концерта представитель знаменитости не сообщал.

Перенос концертов Zivert происходит не в первый раз. В начале весны текущего года исполнительница объявила об отмене гастрольного тура из-за плохого состояния своего здоровья.