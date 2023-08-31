Выступление Zivert в Белгороде не состоится

Одна из фанаток Юлии Zivert поинтересовалась в соцсетях, приедет ли певица в Белгород.
Продюсер артистки Богдан Леонович сообщил: "Белгород переносится".
Никаких сведений о месте, дате, времени концерта представитель знаменитости не сообщал.
Перенос концертов Zivert происходит не в первый раз. В начале весны текущего года исполнительница объявила об отмене гастрольного тура из-за плохого состояния своего здоровья.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__