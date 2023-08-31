Кинопродюссер Палагаев задержан по подозрению в убийстве

Суд постановил арестовать кинопродюсера Гранта Палагаева, на счету которого такие проекты, как "Соловей-Разбойник", "Любовь-морковь", "По небу босиком".

Знаменитость подозревается в убийстве, произошедшем в его подмосковном доме.

У продюсера было обнаружено тело экс-депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева.

Палагаев рассказывал полицейским, что распивал спиртные напитки с друзьями, когда один из них достал "огнестрел".

По словам кинодеятеля, сам он лишился чувств, а когда очнулся, обнаружил рядом труп.