Боня пожаловалась, что пластический хирург увеличил ей губы без ее согласия

Оказывается, о том, что Виктории Боне "надули" губы сообщила приятельница знаменитости.
Ведущая смеется, что заметили все кроме нее.
Модель поспешила обратиться за объяснениями к врачу. Медик подтвердил манипуляцию, которую осуществил для того, чтобы уравновесить черты лица.
Недавно Виктория пережила пластическую операцию в одной из специализированных клиник Лос-Анджелеса для того, чтобы стать обладательницей "лисьих глазок", как у многих звезд Голливуда.
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