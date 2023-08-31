Боня пожаловалась, что пластический хирург увеличил ей губы без ее согласия

Оказывается, о том, что Виктории Боне "надули" губы сообщила приятельница знаменитости.

Ведущая смеется, что заметили все кроме нее.

Модель поспешила обратиться за объяснениями к врачу. Медик подтвердил манипуляцию, которую осуществил для того, чтобы уравновесить черты лица.

Недавно Виктория пережила пластическую операцию в одной из специализированных клиник Лос-Анджелеса для того, чтобы стать обладательницей "лисьих глазок", как у многих звезд Голливуда.