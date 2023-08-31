Юрист вдовы Градского Конашенко сообщила о ходе процесса по поводу наследства музыканта

Лариса Широкова отметила, что из-за того, что процесс закрытый, она не вправе раскрывать какую-либо информацию о нем.
Адвокат Марины Конашенко отметила только, что судебный иск подала Фартышева вместе с детьми от Градского Даниилом и Марией.
Клиенты же юриста - вдова музыканта с младшими наследниками Александром и Иваном выступают в качестве ответчиков.
Широкова объяснила, что ведется стандартная процедура, когда стороны опровергают доводы друг друга.
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