Юрист вдовы Градского Конашенко сообщила о ходе процесса по поводу наследства музыканта

22:18 2023-08-31

Адвокат Марии Конашенко Лариса Широкова сообщила, что процесс о наследстве Александра Градского пока идет в закрытом режиме. Известно, что экс-супруга Ольга Фартышева претендует на часть имущества покойного.

Лариса Широкова отметила, что из-за того, что процесс закрытый, она не вправе раскрывать какую-либо информацию о нем.

Адвокат Марины Конашенко отметила только, что судебный иск подала Фартышева вместе с детьми от Градского Даниилом и Марией.

Клиенты же юриста - вдова музыканта с младшими наследниками Александром и Иваном выступают в качестве ответчиков.

Широкова объяснила, что ведется стандартная процедура, когда стороны опровергают доводы друг друга.

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