Юрист вдовы Градского Конашенко сообщила о ходе процесса по поводу наследства музыканта

Лариса Широкова отметила, что из-за того, что процесс закрытый, она не вправе раскрывать какую-либо информацию о нем.

Адвокат Марины Конашенко отметила только, что судебный иск подала Фартышева вместе с детьми от Градского Даниилом и Марией.

Клиенты же юриста - вдова музыканта с младшими наследниками Александром и Иваном выступают в качестве ответчиков.

Широкова объяснила, что ведется стандартная процедура, когда стороны опровергают доводы друг друга.