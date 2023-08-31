Нетребко снова позволено выступать в Берлинской опере

Режиссер Маттиас Шульц сообщил, что российская исполнительница оперы снова будет радовать своими выступлениями в оперном театре на Ундер-ден-Линден в сезоне 2023-2024.

Шульц подчеркнул, что Нетребко является великой артисткой. Ее позиция по поводу ситуации с Украиной ясна.

Режиссер убежден, что мировая знаменитость заслуживает шанс.

Культурный деятель отметил, что в области культуры неправильно всех мерять под одну гребенку.

Известно, что Нетребко досталась партия Леди Макбет в опере под названием "Макбет" композитора Джузеппе Верди.