Нетребко снова позволено выступать в Берлинской опере

23:05 2023-08-31

Берлинская опера объявила, что Анна Нетребко будет выступать в сезоне 2023-2024 года, невзирая на политскандалы вокруг ее имени.

Режиссер Маттиас Шульц сообщил, что российская исполнительница оперы снова будет радовать своими выступлениями в оперном театре на Ундер-ден-Линден в сезоне 2023-2024.

Шульц подчеркнул, что Нетребко является великой артисткой. Ее позиция по поводу ситуации с Украиной ясна.

Режиссер убежден, что мировая знаменитость заслуживает шанс.

Культурный деятель отметил, что в области культуры неправильно всех мерять под одну гребенку.

Известно, что Нетребко досталась партия Леди Макбет в опере под названием "Макбет" композитора Джузеппе Верди.

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