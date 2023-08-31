Секрет популярности кофе из экскрементов животных у богачей и гурманов

Ценители кофе "Kopi Luwak" готовы отдать за него огромные деньги. Цена напитка доходит до 90$ за чашку.

Оказывается, аборигены скармливали кофейные зерна пальмовой кунице Лувак, а после из ее помета их добывали, так как колонизаторы из Европы строго следили за тем, чтобы местное население не собирало кофе для личного пользования.

Европейцы не додумались до такого, но зато тут же сообразили, что нетрадиционный подход добывания зерен можно превратить в очень успешный проект.

В итоге сегодня таким напитком могут себе позволить наслаждаться богатые и очень небрезгливые люди.

Гурманы утверждают, что напиток имеет незабываемый вкус карамели с ароматом черного шоколада и ванили, а после будет неповторимое послевкусие.