Художница из СССР Яблонская своей картиной предопределила судьбу дочери

Татьяна Яблонская изобразила свою дочь, которая разминается перед позой "ласточка".

Оказывается, картина "Утро" разлетелась по всему СССР на открытках.

Некий Арсен Бейсембинов повесил изображение, от которого хотелось жить, над собственной кроватью.

Будучи подростком, он решил стать художником, вдохновившись шедевром Яблонской.

Кроме того, он влюбился в изображение девочки на картине.

Арсен встретил Лену Отрощенко в художественной академии Строганова. Очень скоро парень признался девушке в своих чувствах.

Позднее молодые люди поженились.