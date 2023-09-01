Простые правила, как сделать питание в пост безвредным, и в какой-то степени полезным

Какие запреты пойдут на благо, а не во вред:

Питание в пост предполагает множество ограничений, из-за чего рацион становится скудным — но некоторые преимущества в этом есть.

В первую очередь — отказ от тяжёлой и жирной пищи, больше полезных продуктов в меню и, конечно же, новые вкусовые сочетания. Помимо этого, можно обзавестись хорошими пищевыми привычками и научиться более осознанно подходить к питанию.

В глобальном смысле пост — продолжительный разгрузочный период, который помогает «перезапустить» многие системы организма.

Современные исследования подтверждают, что такой опыт благотворно сказывается на здоровье. Одно из них провели американские учёные из Университета Мемфиса.

Они внимательно наблюдали за участниками, соблюдающими пост, и обнаружили, что у них снизилось артериальное давление, уменьшился риск повреждения клеток от окислительного стресса, нормализовались такие показатели, как уровень липидов в крови и чувствительность к инсулину.

А заодно ушло несколько лишних килограммов и повысился «хороший» холестерин на фоне снижения «плохого».

Для кого пост — не вариант:

При наличии некоторых заболеваний врачи рекомендуют отказаться от ограничений в еде.

В первую очередь, это касается людей с хроническим панкреатитом, холециститом, гастритом, болезнью двенадцатиперстной кишки и язвой желудка.

Постная пища может спровоцировать очередное обострение:

Противопоказано голодать и тем, кто недавно перенёс инфекционное заболевание — ослабленному организму необходимо полноценное питание, включая продукты животного происхождения.

Крайне нежелательно соблюдать пост диабетикам, беременным женщинам, кормящим матерям и детям.

При малейших сомнениях по поводу здоровья следует проконсультироваться с врачом, сдать кровь на анализ, а ещё лучше — пройти обследование.

Правило № 1: рацион должен быть сбалансированным

Главные ограничения во время поста касаются еды животного происхождения — мяса, птицы, молочных продуктов и яиц. В результате из рациона уходят ценные источники насыщенного аминокислотами белка, который участвует в жизненно важных процессах, а доля богатой углеводами пищи заметно возрастает.

Врачи рекомендуют избегать такого дисбаланса и компенсировать животный белок растительным.

Хорошая альтернатива мясу — соевые продукты: они даже превосходят его по количеству белков на 40%. В них много витаминов — В1, В2, Р, РР — а также лецитина, питающего нервную ткань и снижающего уровень холестерина.

Исследование специалистов Центра медицинских наук Пекинского университета показало, что у тех, кто употребляет сою 3-4 раза в неделю, гораздо ниже риск смертности от инфаркта миокарда, чем у тех, кто пренебрегает этим продуктом.

Рыба — ещё один щедрый источник белка. Желательно отдавать предпочтение жирным океаническим сортам, поскольку в них больше всего омега-кислот — незаменимых для правильной работы мозга и сердца, синтеза гормонов, стабильного сильного иммунитета, хорошего состояния кожи и ногтей.

Можно чередовать рыбу с креветками, кальмарами, мидиями и морской капустой.

Не стоит забывать про миндаль, кешью, фундук, пекан, кедровые и грецкие орехи. Растительного белка в них всего 15%, но гораздо важнее то, что в них присутствуют 8 из 10 незаменимых аминокислот — как раз тех, которые наш организм не умеет вырабатывать самостоятельно и вынужден брать из пищи.

Ещё один плюс орехов в том, что они весьма питательны и надолго утоляют голод. Вместе с тем, это мега калорийный продукт — около 700 калорий на 100 граммов, так что 15-20 ядер за день в качестве перекуса достаточно.

В постный рацион врачи обязательно рекомендуют включать и каши (гречневую, овсяную, пшённую, рисовую, перловую).

Они насыщены пищевыми волокнами, которые улучшают работу кишечника и обмен веществ. Чтобы крупы не наскучили, можно добавлять в них овощные соусы, а в десертные вариации — сухофрукты, мёд или орехи. На обед хороши всевозможные супы. Чаще всего их варят на овощном бульоне с добавлением картофеля, бобовых, тех же круп и макарон.

Правило № 2: витамины — это важно

Великий пост неизменно приходится на весну, когда организм испытывает нехватку витаминов. Если дефицит не восполнять, это может привести к опасным для здоровья последствиям. Согласно наблюдениям врачей, чаще всего постящиеся сталкиваются с дефицитом витамина B12 и железа, которые в основном содержатся в продуктах животного происхождения.

Однако компенсировать их потерю вполне можно и с помощью растительной пищи. Это подтверждает исследование с участием вегетарианцев-буддистов, проведённое в Гисенском университете имени Юстуса Либиха. В опыте приняли участие 54 буддистские монахини, исключившие из рациона продукты животного происхождения (кроме молочных), а также 31 католическая монахиня и 31 студентка колледжа.

Исследования образцов крови участниц показали, что уровень B12 и железа практически у всех укладывался в норму.

Так какая же растительная пища может быть источником важных для организма нутриентов?

По запасам витамина B12 лидируют высушенные листы морских водорослей нори.

Для получения суточной нормы нужно съесть примерно 4 грамма этого продукта. Впрочем, с тем же успехом можно употреблять консервированную морскую капусту, спирулину или хлореллу. Витамин B12 также есть в ферментированных соевых бобах, соевом молоке, грибах шиитаке.

Железо тоже можно получить из постной еды.

Начинать поиски лучше всего с зелени и овощей зелёного цвета. Впереди всех по этому параметру — шпинат, в 100 граммах листьев которого содержится 75% суточной нормы железа. Дополнить его можно свежей петрушкой, укропом, сельдереем и спаржей.

Среди зелёных овощей по запасам железа всех обгоняет брокколи. Можно чередовать её с цветной капустой и кейлом. Кроме них полезно включать в рацион кабачки, редьку, томаты и картофель, но только запечённый — именно в таком виде он сохраняет больше всего витаминов и минералов.

В принципе, любые овощи в рационе только приветствуются.

Полезнее всего есть их в отварном (приготовленном на пару), тушеном и запечённом виде. Важно помнить, что обилие сырых овощей может вызывать изжогу, вздутие или расстройство кишечника. Вот почему их следует употреблять в разумных количествах.

Салаты с их участием можно заправлять не только подсолнечным или оливковым маслом, но и любыми другими растительными.

Льняное благотворно сказывается на пищеварении и метаболизме. Кунжутное очищает сосуды от холестериновых бляшек. Конопляное обладает противовоспалительным действием. Тыквенное укрепляет мужское здоровье.

Правило № 3: начинать и завершать ограничительную диету нужно плавно

Одна из распространённых ошибок — резкий переход от разнообразного и обильного питания к голоданию или строгим ограничениям в рационе.

Чтобы плавно подготовить организм, диетологи рекомендуют постепенно уменьшать количество мясных блюд и объем порций, включать в меню больше овощей.

Кроме того, важно пить больше обычной и негазированной минеральной воды, травяные чаи, настой шиповника и другие натуральные напитки.

Выход из поста тоже должен быть плавным и постепенным, чтобы от резкой нагрузки едой не обострились заболевания пищеварительной системы.