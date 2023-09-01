Бюстгальтеры на костер в знак протеста: вся правда о феминизме

Феминизм с каждым днем обрастает все новыми и новыми стереотипами.

Представительница движения Кэролайн Криадо Перес в своей работе "Невидимые женщины. Почему мы живем в мире, удобном только для мужчин. Неравноправие, основанное на данных" рассказывает о массе примеров из жизни дискриминации по половому признаку.

Все ли факты о "революционерках" соответствуют действительности?