Бюстгальтеры на костер в знак протеста: вся правда о феминизме

Феминизм с каждым днем обрастает все новыми и новыми стереотипами.
Представительница движения Кэролайн Криадо Перес в своей работе "Невидимые женщины. Почему мы живем в мире, удобном только для мужчин. Неравноправие, основанное на данных" рассказывает о массе примеров из жизни дискриминации по половому признаку.
Все ли факты о "революционерках" соответствуют действительности?
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"Женское течение" призывает к переменам, вынуждая оценить уклад повседневной жизни в новом ключе.
Также возникает уйма вопросов на тему движения. Кто действительно является феминистками? Кому в голову пришло, что феминизм дискриминирует теперь уже мужчин? Почему "таких" активисток в обществе считают агрессивными?
Еще одна "сильная" женщина Хелен Льюис в своем проекте "Неудобные женщины" обращает внимание на бесстрашную историю феминизма, его побед и провалов.
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Известно, что феминистки выступают за разрешение абортов, за то, чтобы им предоставили право принимать решение относительно материнства или отказа от него, относительно замужества или отказа от данной традиции.
Прогрессивно мыслящие американки собрались в Атлантик-Сити 7 сентября 1968 года. Тогда в городе проходил финал конкурса красоты "Мисс Америка".
Свободные представительницы прекрасного пола выступали против идей данного состязания, так как в ходе "бьюти-мероприятия" девушек оценивали не по поступкам, уму, способностям, а только "по яркой обложке".
Рассказывают, что феминистки устроили ритуал, принеся живую овцу, которую окрестили "Мисс Америкой".
Еще одним действием против притеснения женщин стало сжигание предметов гардероба, которые носит только слабый пол.
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Стоит отметить, что многие активистки демонстративно не носили бюстгальтеры.
В мусорный бак кроме одежды (нижнее белье в том числе) они швырнули обувь на высоких каблуках, помады, другую косметику, накладные ресницы и даже глянцевые журналы "Playboy" и "Cosmopolitan".
Девушки хотели поджечь бак, но стражи порядка не дали на это разрешения, поэтому все эти вещи остались на всеобщее обозрение.
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