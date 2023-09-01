Родители бросили новорожденную девочку-альбиноса у детского дома, считая проклятием, а она выросла и стала звездой подиума

Оказывается, на протяжении долгого времени в Китае альбинизм считался проклятием, а потому девочку-альбиноса родители-китайцы от греха подальше решили отдать в детский дом.
Еще одной причиной несчастной судьбы малышки стала политика государства в то время, когда разрешалось иметь только одного наследника. Большинство предпочитало воспитывать сына.
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В приюте девочке дали имя Сюэли ("красивая снежинка"). Спустя 3 года малышку усыновила голландская пара, которую не смутила ее необычная внешность.
Настоящие родители ребенка не оставили никаких сведений о ней, по этой причине даже ее дата рождения неизвестна.
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Когда необычной девочке исполнилось 11 лет, она участвовала в модельном показе у приятельницы своей новой мамы.
Уже в 16 лет Сюэли блистала на страницах глянцевых изданий, среди которых и знаменитый Vogue.
Снимки девушки с неземной внешностью были выставлены даже в музеях.
Зрение девушки "работает" только на 8-10 %. Именно по этой причине на фото она в основном с закрытыми глазами, но эти снимки впечатляют.
Девушка-альбинос признается, что в рамках моделинга хочет обратить внимание, что альбинизм - это не проклятие, не болезнь, а просто особенность.
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