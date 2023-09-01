Родители бросили новорожденную девочку-альбиноса у детского дома, считая проклятием, а она выросла и стала звездой подиума

Настоящие родители ребенка не оставили никаких сведений о ней, по этой причине даже ее дата рождения неизвестна.

В приюте девочке дали имя Сюэли ("красивая снежинка"). Спустя 3 года малышку усыновила голландская пара, которую не смутила ее необычная внешность.

Когда необычной девочке исполнилось 11 лет, она участвовала в модельном показе у приятельницы своей новой мамы.

Уже в 16 лет Сюэли блистала на страницах глянцевых изданий, среди которых и знаменитый Vogue.

Снимки девушки с неземной внешностью были выставлены даже в музеях.

Зрение девушки "работает" только на 8-10 %. Именно по этой причине на фото она в основном с закрытыми глазами, но эти снимки впечатляют.

Девушка-альбинос признается, что в рамках моделинга хочет обратить внимание, что альбинизм - это не проклятие, не болезнь, а просто особенность.