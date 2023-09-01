Newsweek: выборы президента США в 2024 году и итог СВО на Украине взаимосвязаны

Журналисты американской газеты Newsweek уверены, что результаты следующих президентских выборов в Соединённых Штатах и итоги российско-украинского конфликта могут коррелировать между собой, поскольку в случае поражения Джо Байдена в президентской гонке Киев лишиться важного союзника в лице Вашингтона.

В случае победы Дональда Трампа украинская армия вряд ли продолжит получать американскую военную помощь, поскольку данный кандидат в президенты США от республиканской партии неоднократно заявлял о нежелании поддерживать Киев в условиях его конфликта с Россией. Аналогичные позиции отстаивает Рон Десантис, также являющийся республиканцем и баллотирующийся на пост американского лидера.

В то же время аналитики Newsweek уверены, что сценарий, по которому будут развиваться боевые действия на Украине, окажет сильнейшее влияние на президентскую гонку в Соединённых Штатах: в случае скорого поражения ВСУ делавший ставку на победу Киева Байден потеряет большинство голосов избирателей, а оппоненты действующего американского президента в лице Трампа и Десантиса наберут дополнительные очки.

Кроме того, исход выборов президента в Штатах также крайне интересует лидеров европейских держав, ведь уход Джо Байдена из Белого дома и возвращение Дональда Трампа во властные кабинеты навредит взаимоотношениям Вашингтона и Европейского союза.