Переговоры Путина и Зеленского могут состояться в Дубае зимой

Известно, что переговоры президентов России и Украины изъявил желание организовать глава ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян, настаивающий на том, чтобы первая с начала спецоперации встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского прошла на территории Дубая в декабре 2023 года.

Ожидается, что Аль Нахайян пригласит Путина и Зеленского на конференцию Организации объединённых наций по климату, которая стартует в ноябре нынешнего года и продлится до 12 декабря. При этом у президента Объединённых Арабских Эмиратов нет уверенности в готовности лидеров России и Украины встретиться зимой.

Кроме того, Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян признался, что рассказал о своей инициативе главе католической церкви Папе Римскому Франциску. В ходе беседы понтифик крайне положительно отреагировал на планы главы ОАЭ, поддержав идею проведения личной встречи между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Президент Соединённых Штатов Джозеф Байден также уже проинформирован о планах властей Эмиратов пригласить Путина и Зеленского за стол переговоров в Дубай. Американский лидер одобрительно отнёсся к позиции Аль Нахайяна, предложив ему помощь в организации российско-украинского диалога для скорейшего достижения устойчивого мира в регионе.