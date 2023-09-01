9 августа американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло, являющийся спикер вооружённых сил Украины для западной аудитории, попытался оправдаться за недавнее негативное высказывание в адрес солдат армии России. Накануне сменивший пол гражданин США публично заявил, что русские солдаты «не люди».

Уже в новом обращении к пользователям соцсетей Эштон-Чирилло сообщил, что его прежнее заявление в адрес российских военных является шуткой, а граждане России якобы не понимают юмора. Также американец напомнил, что когда он говорил об отсутствии человечности у солдат ВС РФ рядом с ним стояли картонные фигуры. По словам Сары Эштон-Чирилло, именно куски картона он назвал «не людьми».

Характерно, что Эштон-Чирилло является спикером ВСУ для англоязычной аудитории и пытается убедить граждан западных государств в неправомерности российской спецоперации. Фактически гражданин Соединённых Штатов выполняет информационно-пропагандистские функции в интересах украинской армии.

При этом Владимир Путин ранее многократно говорил о том, что страны коллективного Запада всё больше вовлекаются в конфликт на Украине, становясь его полноправными участниками, что чревато эскалацией кризиса в зоне СВО и прямым столкновением между Россией и странами блока НАТО.