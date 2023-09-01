Известно, что армия Украины использовала беспилотный летательный аппарат, который вошёл в воздушное пространство Энергодара и направился в сторону Запорожской атомной электростанции, подлетев к её хранилищу отработанного ядерного материала. В дальнейшем дрон ВСУ был перехвачен и изучен российскими военными экспертами.

Именно на основании сведений, полученных при анализе БПЛА, стало известно о планах его оператора совершить теракт на хранилище ядерных отходов при Запорожской АЭС. Сотрудники силового аппарата России сходятся во мнении, что атака на таком крупном ядерном объекте как ЗАЭС может спровоцировать техногенную катастрофу мирового масштаба.

Владимир Зеленский ранее неоднократно обвинял российские войска в намерении подорвать атомную электростанцию в Энергодаре, утверждая, что солдаты ВС РФ якобы заложили мины на крышах третьего и четвёртого энергоблоков АЭС. В связи с этим Зеленский настаивал, чтобы сотрудники Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) получили доступ к крышам Запорожской АЭС.

В дальнейшем генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что сотрудники подконтрольного ему ведомства провели тщательную инспекцию крыш третьего и четвёртого энергоблоков Запорожской атомной электростанции, после чего стало известно, что взрывчатых веществ и прочих поражающих элементов на АЭС не присутствует.