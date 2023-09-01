Цветение герани будет пышным и долгим, если применить пару агротехнических приемов

Своевременная обрезка старых и вянущих ответвлений, а также срез некоторых молодых побегов с целью большего разрастания растения сослужит хорошую службу в достижении цели пышного цветения.

После того, как вы выполнили гигиену вашей герани, пора приступать к удобрению. Оздоровить растение поможет янтарная кислота.

Вам нужно будет подготовить четыре стакана отфильтрованной воды комнатной температуры. В ней нужно будет растворить предварительно измельченные до порошкообразного состояния две таблетки янтарной кислоты, и ежемесячно поливать герань.