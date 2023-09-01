Урожай свежей зелени возможно успеть вырастить, если посеять ее в сентябре

17:29 2023-09-01

Сентябрь не повод отказываться от нового посева, тем более, что есть холодостойкие виды зелени, которые можно успеть вырастить.

Самым популярным в кулинарии считается зеленый лук. И его можно успеть высеять и собрать в сентябре для непосредственного использования или заморозки на зиму.

Шпинат хорошо переносит низкие температуры, поэтому посеянные в начале сентября он к октябрю даст отличный урожай. Единственное, важно не забывать о своевременном поливе культуры.

Можно при желании посеять и салат-латук, который переносит заморозки до минус пяти. Это же касается и рукколы. А укроп даст урожай уже через пару недель.

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