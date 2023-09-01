Собака грызет обувь: рассказываем, как можно просто справиться с проблемой

Кричать и ругать собаку за испорченную обувь чаще всего бесполезное дело. Взрослые псы грызут обувь потому, что им может быть скучно или они находятся в стрессовом состоянии.

Но чаще всего обувь склонны портить щенки, у которых зубы только режутся. Если вы заметили подобное, просто сильно хлопните в ладоши.

Громкий звук отвлечет собаку от обуви, вы сможете ее забрать. Но не забудьте дать питомцу вместо нее специальную игрушку, которую он может грызть без ущерба для вашего гардероба.