Собака грызет обувь: рассказываем, как можно просто справиться с проблемой

17:49 2023-09-01

Если питомец не прочь пожевать вашу обувь, попробуйте этот простой метод отвлечения.

Кричать и ругать собаку за испорченную обувь чаще всего бесполезное дело. Взрослые псы грызут обувь потому, что им может быть скучно или они находятся в стрессовом состоянии.

Но чаще всего обувь склонны портить щенки, у которых зубы только режутся. Если вы заметили подобное, просто сильно хлопните в ладоши.

Громкий звук отвлечет собаку от обуви, вы сможете ее забрать. Но не забудьте дать питомцу вместо нее специальную игрушку, которую он может грызть без ущерба для вашего гардероба.

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