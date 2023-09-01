Браки между детьми в Индии - то, от чего у европейцев встают волосы на голове дыбом

17:51 2023-09-01

Индия - государство не только с богатой историей, культурой и традициями, но и со странными обычаями, понять которые не под силу представителям других народов. Детские браки - что за дикость?

Некий индийский парень по имени Ману рассказал, как родители позаботились о нем, женив в 5-летнем возрасте.

Мать с отцом подыскали сыну невесту. Их наследник не вправе ослушаться и взять в жены другую девушку.

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    Сам Ману до сей поры не видел свою будущую супругу и испытывает по поводу сильнейший стресс, опасаясь, что избранница окажется с лишним весом и непривлекательной внешностью.

    Парень шутит, что уедет в РФ, если девушка не оправдает его надежд.

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    Самое интересное, что официально детские браки в Индии давно под запретом.

    Согласно законодательству, девушкам можно заключать брак по истечении 18 лет, а парням и вовсе - после 21 года.

    Однако на деле рост детских браков наблюдается сразу в нескольких штатах.

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    Дикостью для жителей Европы является тот факт, что в Индии в 47% браков (по сведениям ООН), невеста - ребенок.

    Многие общественные организации и политики борются с данной традицией, но "доходит", к сожалению, пока не до всех.

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