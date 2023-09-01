Браки между детьми в Индии - то, от чего у европейцев встают волосы на голове дыбом

Некий индийский парень по имени Ману рассказал, как родители позаботились о нем, женив в 5-летнем возрасте.
Мать с отцом подыскали сыну невесту. Их наследник не вправе ослушаться и взять в жены другую девушку.
Некий индийский парень по имени Ману рассказал, как родители позаботились о нем, женив в 5-летнем возрасте.
Мать с отцом подыскали сыну невесту. Их наследник не вправе ослушаться и взять в жены другую девушку.
Сам Ману до сей поры не видел свою будущую супругу и испытывает по поводу сильнейший стресс, опасаясь, что избранница окажется с лишним весом и непривлекательной внешностью.
Парень шутит, что уедет в РФ, если девушка не оправдает его надежд.
Самое интересное, что официально детские браки в Индии давно под запретом.
Согласно законодательству, девушкам можно заключать брак по истечении 18 лет, а парням и вовсе - после 21 года.
Однако на деле рост детских браков наблюдается сразу в нескольких штатах.
Дикостью для жителей Европы является тот факт, что в Индии в 47% браков (по сведениям ООН), невеста - ребенок.
Многие общественные организации и политики борются с данной традицией, но "доходит", к сожалению, пока не до всех.
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