Браки между детьми в Индии - то, от чего у европейцев встают волосы на голове дыбом

Мать с отцом подыскали сыну невесту. Их наследник не вправе ослушаться и взять в жены другую девушку.

Некий индийский парень по имени Ману рассказал, как родители позаботились о нем, женив в 5-летнем возрасте.

Сам Ману до сей поры не видел свою будущую супругу и испытывает по поводу сильнейший стресс, опасаясь, что избранница окажется с лишним весом и непривлекательной внешностью. Парень шутит, что уедет в РФ, если девушка не оправдает его надежд.

Самое интересное, что официально детские браки в Индии давно под запретом. Согласно законодательству, девушкам можно заключать брак по истечении 18 лет, а парням и вовсе - после 21 года. Однако на деле рост детских браков наблюдается сразу в нескольких штатах.