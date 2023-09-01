Без жертв не обошлось: 50 cent разбил голову поклоннице микрофоном на своем концерте в Лос-Анджелесе

18:24 2023-09-01

Известный на весь мир рэп-исполнитель 50 cent сильно отличился, выступая на сцене Лос-Анджелеса, разбив одной из почитательниц его таланта голову микрофоном.

Портал TMZ сообщил шокирующую новость о том, что знаменитый рэпер 50 Cent разбил голову фанатке, выступая на сцене Лос-Анджелесе.

Неприятное событие произошло 30 августа текущего года, когда артист выступал в рамках своего гастрольного тура The final lap 2023.

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    Помощник селебрити имел неосторожность дать ему сразу несколько неработающих микрофонов.

    В гневе звезда швырнул один из них "со всей дури" в толпу собственных поклонников.

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    Несдержанность рэпера стала причиной того, что микрофон угодил в голову его фанатке.

    Пострадавшей оказалась ведущая одной из радиостанций Лос-Анджелеса Power 106 Брианы Монгейн.

    Женщину госпитализировали с серьезным рассечением.

    По сведениям TMZ, потерпевшая обратилась к стражам порядка.

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    Несмотря на взрывной характер, 50 Cent является одним из самых известных рэп-исполнителей в мире.

    Популярность музыканту подарили альбомы "Get Rich or Die Tryin'" и "The Massacre".

    Певец продал более 40 000 000 копий вышеназванных альбомов по всему миру.

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