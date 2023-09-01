Без жертв не обошлось: 50 cent разбил голову поклоннице микрофоном на своем концерте в Лос-Анджелесе

Ненавидят друг друга: почему сестра Меган Маркл называет ее позором семьи

Меган Маркл и ее родная сестра Саманта Грант никогда не питали родственных чувств друг к другу, а скандалов между ними было столько, что хватит на серию романов. Интересно, что в ненависти сестер друг к другу "замешан" и принц Гарри.