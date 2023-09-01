Банан поможет избавиться от муравейников на дачном участке

Вам потребуется минимум пару очень спелых бананов, и истолочь их до пюреобразного состояния.
Теперь берите полученную банановую кашицу, и раскладывайте ее в тех зонах огорода, которые облюбовали муравьи. И скоро, будьте уверены, они от вас уйдут.
Кожуру от банана тоже лучше не выбрасывать, а высушить, измельчить, и использовать как ценное органическое удобрение для растений на даче или для домашних цветов.
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