На себя не похожа: Гурцкая вышла на сцену впервые после кончины любимого мужа

На сцену Гурцкой выйти помогли специально обученные люди.

Когда знаменитость запела, у многих зрителей в зале навернулись слезы на глаза. Горе, к счастью, не повлияло на голос Дианы, который остался таким же сильным.

Как только выступила, певица тут же покинула Кремль, проигнорировав общение с представителями СМИ.