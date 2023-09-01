На себя не похожа: Гурцкая вышла на сцену впервые после кончины любимого мужа

Издание МК сообщает, что все присутствующие на концерте в Кремле 1 сентября заметили, как сильно изменилась исполнительница Диана Гурцкая.
Артистка ни разу не улыбнулась, обходила всех стороной, не желая общаться.
Удивил окружающих и тот факт, что на лице певицы нет ни грамма косметики, чего раньше она ни разу себе не позволяла.
-
На сцену Гурцкой выйти помогли специально обученные люди.
Когда знаменитость запела, у многих зрителей в зале навернулись слезы на глаза. Горе, к счастью, не повлияло на голос Дианы, который остался таким же сильным.
Как только выступила, певица тут же покинула Кремль, проигнорировав общение с представителями СМИ.
-
О том, что знаменитость никак не может прийти в себя после смерти своего супруга Петра Кучеренко, недавно рассказывала ее приятельница Алена Кравец.
Известно, что с августа текущего года звезда сцены не выходит на связь и не общается по телефонной связи даже с людьми, с которыми ранее была очень близка.
-
Напомним, что ушел из жизни заместитель главы Минобр и науки 20 мая текущего года.
Политик возвращался из деловой поездки, которая состоялась в Кубе.
Петру стало плохо на борту самолета. Экстренная посадка не спасла несчастного.
Не стало мужа Гурцкой в возрасте 46 лет.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__