На себя не похожа: Гурцкая вышла на сцену впервые после кончины любимого мужа

19:52 2023-09-01

Исполнительница Диана Гурцкая почти не появляется на людях после смерти Петра Кучеренко. В День знаний она сделала иключение, посетив концерт в Кремле.

Издание МК сообщает, что все присутствующие на концерте в Кремле 1 сентября заметили, как сильно изменилась исполнительница Диана Гурцкая.

Артистка ни разу не улыбнулась, обходила всех стороной, не желая общаться.

Удивил окружающих и тот факт, что на лице певицы нет ни грамма косметики, чего раньше она ни разу себе не позволяла.

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    На сцену Гурцкой выйти помогли специально обученные люди.

    Когда знаменитость запела, у многих зрителей в зале навернулись слезы на глаза. Горе, к счастью, не повлияло на голос Дианы, который остался таким же сильным.

    Как только выступила, певица тут же покинула Кремль, проигнорировав общение с представителями СМИ.

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    О том, что знаменитость никак не может прийти в себя после смерти своего супруга Петра Кучеренко, недавно рассказывала ее приятельница Алена Кравец.

    Известно, что с августа текущего года звезда сцены не выходит на связь и не общается по телефонной связи даже с людьми, с которыми ранее была очень близка.

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    Напомним, что ушел из жизни заместитель главы Минобр и науки 20 мая текущего года.

    Политик возвращался из деловой поездки, которая состоялась в Кубе.

    Петру стало плохо на борту самолета. Экстренная посадка не спасла несчастного.

    Не стало мужа Гурцкой в возрасте 46 лет.

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