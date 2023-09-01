Любимая школа наследников знаменитостей на Рублевке, обучение в которой составляет 800 000 рублей в год

Гимназия имени экс-главы правительства РФ Евгения Примакова открылась 1 сентября 2017 года. В учебное заведение сразу рванули любимые чада звезд отечественной сцены, политиков, проживающих на Рублевке.
Располагается "школа для богатых" в подмосковной деревне Раздоры на Рублево-Успенском шоссе.
Гимназия - первый российский учебный комплекс, где преподают и на русском и на английском языках одновременно.
С подготовительного класса и до самого окончания школы с несовершеннолетними каждый день работают носители языка из Британии, Австралии и Канады.
Одинцовский муниципалитет, являющийся инвестором образовательного учреждения, объединил под этой крышей лучшие традиции российской школы и самых успешных в мире практик.
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Снимки, разлетевшиеся пачками по страницам соцсетей знаменитостей с Дня знаний, подтвердили высокий статус гимназии Примакова.
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Так как школа является одной из самых передовых в РФ, стоимость обучение здесь соответствующая.
Известно, что за 2021-2022 учебный год знаменитости платили 800 000 российских рублей.
Интересно, что в гимназии запускают стипендиальную программу, участниками ее будут учащиеся 2-10 классов. Выплата ее осуществляется в зависимости от индивидуальных достижений.
Гимназисты, входящие по успеваемости в 10-ку лучших среди параллели классов, будут получать стипендию в размере 100 000 рублей.
Те же, кто стал победителем и призером олимпиад получит выплаты, полностью покрывающие расходы на обучение.
Интересно, что гимназия имени Примакова не самая дорогая в Москве. К примеру, Ломоносовская частная школа стоит вдвое больше.
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