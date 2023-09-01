Любимая школа наследников знаменитостей на Рублевке, обучение в которой составляет 800 000 рублей в год

Гимназия имени экс-главы правительства РФ Евгения Примакова открылась 1 сентября 2017 года. В учебное заведение сразу рванули любимые чада звезд отечественной сцены, политиков, проживающих на Рублевке.

Располагается "школа для богатых" в подмосковной деревне Раздоры на Рублево-Успенском шоссе.

Гимназия - первый российский учебный комплекс, где преподают и на русском и на английском языках одновременно.

С подготовительного класса и до самого окончания школы с несовершеннолетними каждый день работают носители языка из Британии, Австралии и Канады.

Одинцовский муниципалитет, являющийся инвестором образовательного учреждения, объединил под этой крышей лучшие традиции российской школы и самых успешных в мире практик.