4 года обманывал: Zivert уволила своего концертного директора Полякова, который присваивал себе деньги за билеты

Выяснилось, что на протяжении 4 лет Поляков действовал в сговоре с Кириллом Орешкиным, который не был сотрудником Zivert, за спиной у последней продавая билеты на ее концерты.

Концерты певицы отменялись по всей РФ на регулярной основе, организаторы несли убытки, зрители теряли средства, а исполнительницу стали считать безответственной и взбалмошной.

Когда информация дошла до самой Zivert, она узнала, что некто за нее заключал договоры и брал предоплату за выступления.