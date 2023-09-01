4 года обманывал: Zivert уволила своего концертного директора Полякова, который присваивал себе деньги за билеты

Известно, что исполнительница Юлия Зиверт стала звездой в 2018 году, когда вышла ее композиция "Life".
Знаменитость ответила на обращения своих поклонников, которые негодуют из-за массовой отмены выступлений своей любимицы.
32-летняя артистка обратила внимание, что в настоящее время работает без концертного директора Влада Полякова, которого пришлось уволить.
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Выяснилось, что на протяжении 4 лет Поляков действовал в сговоре с Кириллом Орешкиным, который не был сотрудником Zivert, за спиной у последней продавая билеты на ее концерты.
Концерты певицы отменялись по всей РФ на регулярной основе, организаторы несли убытки, зрители теряли средства, а исполнительницу стали считать безответственной и взбалмошной.
Когда информация дошла до самой Zivert, она узнала, что некто за нее заключал договоры и брал предоплату за выступления.
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Знакомые Юлии организаторы рассказывали, что ждали ее в определенную дату в своем городе, когда было все оплачено и подписано.
Оказывалось, что в этот же день артистка стояла на сцене в совершенно ином месте.
По словам звезды, Поляков и Орешкин продавали ее сольники на год вперед, требуя сразу средства с организаторов, объясняя это тем, что Зиверт проходит лечение из-за проблем с позвоночником.
Юлия радуется, что тогда узнала о махинации раньше, предупредив организаторов, что произошел обман. Знаменитость недоумевает, ведь у людей во всем виноват артист.
Уволив Полякова, Zivert взяла на вакантную должность Евгению Лазаревскую.
Экс-директор звезды сцены никаких комментариев по поводу не делал.
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