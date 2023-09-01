Дочь Борисовой Полина сообщила, что мать выгнала ее на улицу, когда ушла в запой

Сейчас между Даной Борисовой и ее дочкой Полиной установились дружеские отношения, но так было далеко не всегда.

Борисова не раз рассказывала, что в ее жизни была масса моментов, о которых стыдно вспоминать.

В перерывах между телеэфирами она подсела на алкоголь и запрещенные вещества.

Из-за пагубных пристрастий отношения с наследницей Полиной не ладились многие годы. Девочка жила у отца, почти не контактируя с матерью.