Дочь Борисовой Полина сообщила, что мать выгнала ее на улицу, когда ушла в запой

23:35 2023-09-01

Наследница Даны Борисовой вспомнила самый жуткий в жизни момент, когда звездная мать выставила ее на улицу, будучи в невменяемом состоянии.

Сейчас между Даной Борисовой и ее дочкой Полиной установились дружеские отношения, но так было далеко не всегда.

Борисова не раз рассказывала, что в ее жизни была масса моментов, о которых стыдно вспоминать.

В перерывах между телеэфирами она подсела на алкоголь и запрещенные вещества.

Из-за пагубных пристрастий отношения с наследницей Полиной не ладились многие годы. Девочка жила у отца, почти не контактируя с матерью.

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    В рамках проекта "Честное слово" Полина сообщила о самом страшном событии в ее жизни.

    Наследница Борисовой вспомнила, что никогда не забудет путешествие в Испанию, когда ее мать напилась до такой степени, что не контолировала себя, выгнав ребенка на улицу.

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    Дочь ведущей вспомнила, что в Испании она была вместе с мамой и бабушкой, последнюю почему-то забрали в больницу.

    По словам девочки, она так рыдала, после побежала в какой-то магазин, где была русская женщина, которая и помогла несовершеннолетней.

    Сама Борисова не отрицает, что такое было в ее жизни. За этот поступок ей до сей поры стыдно. Знаменитость объясняет, что тогда "была на дне".

    Звезда экрана вспомнила, что в тот вечер наорала на дочь матом и выставила бедного ребенка за дверь.

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    Сегодня Дана гордится своей дочерью, которая осваивает корейский язык. Осенью подросток отправится за рубеж на языковые курсы.

    Ведущая не скрывает, что переживает за наследницу, которая будет за границей одна, но отмечает, что будет испытывать гордость, если у девочки все получится.

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