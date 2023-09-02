Продайте жир Киркорова: Хайдаров рассказал, что фанаты певца просили продать им его биоматериал после операции

Эту очень любопытную информацию Хайдаров думает сообщить в рамках телепроекта "Кстати", ведущими которого являются Азамат Мусагалиев, Гарик Харламов, Денис Дорохов.

Среди его пациентов были те люди, которым необходимы эльфийские уши, грудь 10-го размера и лисьи глазки.

Хайдаров признается, что в его работе есть масса поводов для удивления.

В августе Хайдаров выложил в Сеть видео, на котором Киркоров демонстрирует кубики пресса после пластической операции. На артисте яркие шорты и кепка.

Данный ролик снят в Греции, где находились на отдыхе и сам Филипп Бедросович, и Хайдаров с женой и детьми.