Продайте жир Киркорова: Хайдаров рассказал, что фанаты певца просили продать им его биоматериал после операции

Издание Газета.ru сообщает, что после пластической операции Филиппа Киркорова фанаты попросили его врача Тимура Хайдарова продать им кусок жира или плоти исполнителя.
Известно, что медик ответил этим людям отказом, посчитав просьбу неэтичной, неадекватной и даже противозаконной.
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Хайдаров признается, что в его работе есть масса поводов для удивления.
Среди его пациентов были те люди, которым необходимы эльфийские уши, грудь 10-го размера и лисьи глазки.
Эту очень любопытную информацию Хайдаров думает сообщить в рамках телепроекта "Кстати", ведущими которого являются Азамат Мусагалиев, Гарик Харламов, Денис Дорохов.
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В августе Хайдаров выложил в Сеть видео, на котором Киркоров демонстрирует кубики пресса после пластической операции. На артисте яркие шорты и кепка.
Данный ролик снят в Греции, где находились на отдыхе и сам Филипп Бедросович, и Хайдаров с женой и детьми.
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Напомним, что сейчас пластический хирург Киркорова замешан в громком скандале.
Певицы Слава и Любовь Успенская обвиняют медика в некачественно проведенных операциях.
Обе стороны копают друг на друга. Хайдаров утверждает, что в Сети появилась тьма фейков на его счет.
Слава же утверждают, что информационная война ведется против ее адвоката Елены Сениной, которую называют "неудачницей", "адвокатишко" и прочими неприятными "терминами" в заказных статьях.
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