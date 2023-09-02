Ненавидят друг друга: почему сестра Меган Маркл называет ее позором семьи

11:08 2023-09-02

Меган Маркл и ее сестра Саманта.

Меган Маркл и ее сестра Саманта.

Меган Маркл и ее родная сестра Саманта Грант никогда не питали родственных чувств друг к другу, а скандалов между ними было столько, что хватит на серию романов. Интересно, что в ненависти сестер друг к другу "замешан" и принц Гарри.

Проблемы в отношениях сестер начались еще до того, как на свет появилась Меган Маркл.

Дело в том, что Томас Маркл женился в 1964 году на будущей матери Саманты, а через 8 лет расстался с ней. Пара не стала сохранять отношения даже из-за дочери.

Очень скоро у Саманты появилась мачеха.

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    Томас обожал свою новую жену Дорию Рэгланд, которая была визажисткой. Его же дочь не питала теплых чувств к мачехе, называя ту прислугой из-за цвета кожи.

    Видимо, это отношение Саманта перенесла к своей младшей сестре Меган, которую презирает.

    Большая разница в возрасте стала причиной того, что в детстве девочки почти не контактировали, позднее Саманта Грант стала без конца конфликтовать с родственницей.

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    Особенно насолила Саманта Меган в 2016 году, когда Маркл и принц Гарри только стали встречаться, дав интервью журналистам, в котором обвинила сестру в том, что она просто хочет подняться за счет отношений с наследником королевского семейства.

    Гарри не поверил коварной родственнице своей избранницы, потребовав от журналистов больше не общаться с семьей Меган.

    Старшая сестра тогда еще будущей жены принца не унималась, заявляя, что Маркл абсолютно все равно за кого выходить замуж, лишь бы это было выгодно.

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    Позднее родственница выпустила провокационную книгу "История двух сестер", где обвинила Меган в "отсутствии базовых человеческих ценностей".

    Интересно, что когда Маркл и принц Гарри объявили о помоловке, Саманта "запела по-новому". В рамках шоу "Доброе утро, Британия" Грант заявила вдруг о сестре: "Она очень креативная, обаятельная, милая, полная жизни, очень яркая, и такой она была всегда, с самого детства".

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    Она стала играть любящую сестру, надеясь, что ее пригласят на свадьбу. На торжественной церемонии присутствовала только мама Меган.

    Обиженная на сестру Саманта снова стала поливать ее грязью, обвинив в том, что та не выделяет средств на лечение отца, что не хочет проститься с ним перед смертью (на самом деле тот не жаловался на здоровье).

    После этого заявления Меган связалась с отцом, попросив его повлиять на старшую дочь. Томас рассказывал, что это вызвало новый приступ гнева у Грант.

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    Обвинения в адрес родственницы, которая хорошо устроилась в жизни, продолжали сыпаться.

    Позднее Саманта призналась, что неплохо зарабатывала на сестре (ее без конца звали на ток-шоу), ставшей членом королевской семьи.

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