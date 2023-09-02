Ненавидят друг друга: почему сестра Меган Маркл называет ее позором семьи

Дело в том, что Томас Маркл женился в 1964 году на будущей матери Саманты, а через 8 лет расстался с ней. Пара не стала сохранять отношения даже из-за дочери.

Проблемы в отношениях сестер начались еще до того, как на свет появилась Меган Маркл.

Томас обожал свою новую жену Дорию Рэгланд, которая была визажисткой. Его же дочь не питала теплых чувств к мачехе, называя ту прислугой из-за цвета кожи. Видимо, это отношение Саманта перенесла к своей младшей сестре Меган, которую презирает. Большая разница в возрасте стала причиной того, что в детстве девочки почти не контактировали, позднее Саманта Грант стала без конца конфликтовать с родственницей.

Особенно насолила Саманта Меган в 2016 году, когда Маркл и принц Гарри только стали встречаться, дав интервью журналистам, в котором обвинила сестру в том, что она просто хочет подняться за счет отношений с наследником королевского семейства. Гарри не поверил коварной родственнице своей избранницы, потребовав от журналистов больше не общаться с семьей Меган. Старшая сестра тогда еще будущей жены принца не унималась, заявляя, что Маркл абсолютно все равно за кого выходить замуж, лишь бы это было выгодно.

Позднее родственница выпустила провокационную книгу "История двух сестер", где обвинила Меган в "отсутствии базовых человеческих ценностей". Интересно, что когда Маркл и принц Гарри объявили о помоловке, Саманта "запела по-новому". В рамках шоу "Доброе утро, Британия" Грант заявила вдруг о сестре: "Она очень креативная, обаятельная, милая, полная жизни, очень яркая, и такой она была всегда, с самого детства".

Она стала играть любящую сестру, надеясь, что ее пригласят на свадьбу. На торжественной церемонии присутствовала только мама Меган. Обиженная на сестру Саманта снова стала поливать ее грязью, обвинив в том, что та не выделяет средств на лечение отца, что не хочет проститься с ним перед смертью (на самом деле тот не жаловался на здоровье). После этого заявления Меган связалась с отцом, попросив его повлиять на старшую дочь. Томас рассказывал, что это вызвало новый приступ гнева у Грант.